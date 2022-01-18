Святкові картинки-привітання з Водохресним Святвечором-2022
18 січня 2022 , 07:01Читать новость на русском
Джерело:24 канал
18 січня віряни зустрічають Другий Святвечір. Свято передує Водохрещу, тож його називають Водохресним Святвечором, або ж Голодною кутею.
За традицією, цього дня господині готують пісну вечерю, а зранку 19 січня вся родина йде до церкви на святкову Водохресну Службу Божу.
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Картинки-привітання з Водохресним Святвечором-2022
Картинки-привітання з Водохресним Святвечором 2022
Другий Святвечір 2022: привітання
Картинки з Другим Святвечором 2022
Листівки з Водохресним Святвечором 2022
Вітаю з Другим Святвечором 2022
Другий Святвечір: привітання
Голодна кутя 2022: картинки-привітання