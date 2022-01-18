Святкові картинки-привітання з Водохресним Святвечором-2022

18 січня 2022 , 07:01
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Джерело:

24 канал

18 січня віряни зустрічають Другий Святвечір. Свято передує Водохрещу, тож його називають Водохресним Святвечором, або ж Голодною кутею.

За традицією, цього дня господині готують пісну вечерю, а зранку 19 січня вся родина йде до церкви на святкову Водохресну Службу Божу.

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Картинки-привітання з Водохресним Святвечором-2022


Картинки-привітання з Водохресним Святвечором 2022


Другий Святвечір 2022: привітання


Картинки з Другим Святвечором 2022


Листівки з Водохресним Святвечором 2022


​Вітаю з Другим Святвечором 2022


Другий Святвечір: привітання


Голодна кутя 2022: картинки-привітання

Автор: Андріана Будиш