По традиции, в этот день хозяйки готовят постный ужин, а утром 19 января вся семья идет в церковь на праздничную Крещенскую Службу Божью.

Актуально Когда украинцы будут отмечать Крещение-2022: дата праздника

Картинки-поздравления с Крещенским Сочельником-2022



Картинки-поздравления с Крещенским Сочельником 2022



Второй Сочельник 2022: поздравления



Картинки со Вторым Сочельником​2022



Открытки с Крещенским Сочельником​ 2022



​Поздравляю со Вторым Сочельником​ 2022



Второй Сочельник: поздравления



Голодная кутья 2022: картинки-поздравления