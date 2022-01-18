По традиции, в этот день хозяйки готовят постный ужин, а утром 19 января вся семья идет в церковь на праздничную Крещенскую Службу Божью.

Актуально Когда украинцы будут отмечать Крещение-2022: дата праздника

Картинки-поздравления с Крещенским Сочельником-2022

Картинки привітання з Водохресним Святвечором 2022
Картинки-поздравления с Крещенским Сочельником 2022

Другий Святвечір 2022 привітання
Второй Сочельник 2022: поздравления

Картинки з Другим Святвечором 2022
Картинки со Вторым Сочельником​2022

Листівки з Водохресним Святвечором 2022
Открытки с Крещенским Сочельником​ 2022

Вітаю з Другим Святвечором 2022
​Поздравляю со Вторым Сочельником​ 2022

Другий Святвечір привітання
Второй Сочельник: поздравления

Голодна кутя 2022 картинки привітання
Голодная кутья 2022: картинки-поздравления