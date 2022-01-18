По традиции, в этот день хозяйки готовят постный ужин, а утром 19 января вся семья идет в церковь на праздничную Крещенскую Службу Божью.
Актуально Когда украинцы будут отмечать Крещение-2022: дата праздника
Картинки-поздравления с Крещенским Сочельником-2022
Картинки-поздравления с Крещенским Сочельником 2022
Второй Сочельник 2022: поздравления
Картинки со Вторым Сочельником2022
Открытки с Крещенским Сочельником 2022
Поздравляю со Вторым Сочельником 2022
Второй Сочельник: поздравления
Голодная кутья 2022: картинки-поздравления