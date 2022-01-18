За традицією, цього дня господині готують пісну вечерю, а зранку 19 січня вся родина йде до церкви на святкову Водохресну Службу Божу.

Актуально Коли українці відзначатимуть Водохреща-2022: дата свята

Картинки-привітання з Водохресним Святвечором-2022



Картинки-привітання з Водохресним Святвечором 2022



Другий Святвечір 2022: привітання



Картинки з Другим Святвечором 2022



Листівки з Водохресним Святвечором 2022



​Вітаю з Другим Святвечором 2022



Другий Святвечір: привітання



Голодна кутя 2022: картинки-привітання