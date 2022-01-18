За традицією, цього дня господині готують пісну вечерю, а зранку 19 січня вся родина йде до церкви на святкову Водохресну Службу Божу.

Актуально Коли українці відзначатимуть Водохреща-2022: дата свята

Картинки-привітання з Водохресним Святвечором-2022

Картинки привітання з Водохресним Святвечором 2022
Картинки-привітання з Водохресним Святвечором 2022

Другий Святвечір 2022 привітання
Другий Святвечір 2022: привітання

Картинки з Другим Святвечором 2022
Картинки з Другим Святвечором 2022

Листівки з Водохресним Святвечором 2022
Листівки з Водохресним Святвечором 2022

Вітаю з Другим Святвечором 2022
​Вітаю з Другим Святвечором 2022

Другий Святвечір привітання
Другий Святвечір: привітання

Голодна кутя 2022 картинки привітання
Голодна кутя 2022: картинки-привітання