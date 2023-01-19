Християни вважають, що саме Хрещення Господнє засвідчує таїнство Святої Трійці, адже Бог з'явився у трьох іпостасях: Бог Отець – у голосі, Син Божий – у плоті, Дух Святий – у вигляді голуба. На Водохреща 19 січня заведено вітатися "Христос хрещається!", а відповідати потрібно так: "У річці Йордані!", зазначає 24 канал.

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Картинки-привітання з Водохрещем

Картинки-привітання з Водохрещем 2023 – гарні побажання / Фото "Радіо Трек"

Водохреще 2023 в Україні – картинки-привітання / Фото "ТСН"

Привітання з Йорданом – картинки / Фото "Молодий буковинець"

Чудові картинки-привітання з Водохрещем / Фото "ТСН"

Водохреще 2023 – гарні картинки-привітання / Фото "НТА"

Привітання з Водохрещем 2023 – картинки та листівки / Фото "Радіо Макисмум"

Водохреще в Україні – картинки-привітання зі святом / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Богоявленням 2023 / Фото "Радіо Трек"

Водохреще 2023 – гарні листівки / Фото "Радіо Максимум"