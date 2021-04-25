Прихід Вербної Неділі знаменує, що через тиждень християни стрічатимуть світле свято Великодня. Цього року, Вербна Неділя випала на 25 квітня й саме у цей день у храмах проводитимуть святкові Літургії й освячуватимуть "котики" верби.

Вербна Неділя – це подія, яка сповнена любов'ю та шаною не лише до Бога, а й до традицій. Відомо, що в оригіналі, головним атрибутом цього свята є пальма, однак люди, які живуть у регіонах, де вона не росте, не розгубились і не відмовились відзначати цей великий день. До давнього звичаю християни східного обряду пристосувались по-своєму, й замість пальми почали використовувати вербові гілочки, які символізують зародження життя.

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Вербна Неділя: красиві картинки-привітання зі святом



Вербна Неділя 2021: картинки-привітання



Картинки-привітання з Вербною Неділею



Привітання з Вербною Неділею 2021



Вербна Неділя-2021: привітання зі святом



Вітаю з Вербною Неділею!



У 2021 році Вербну Неділю українці святкуватимуть 25 квітня



З Вербною Неділею!



Картинки зі святом Вербної Неділі