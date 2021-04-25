Приход Вербного Воскресенья знаменует, что через неделю христиане будут встречать светлый праздник Пасхи. В этом году, Вербное воскресенье выпало на 25 апреля и именно в этот день в храмах будут проводить праздничные литургии и освящать "котики" вербы.

Вербное Воскресенье – это событие, которое наполнено любовью и уважением не только к Богу, но и к традициям. Известно, что в оригинале, главным атрибутом этого праздника является пальма, однако люди, которые живут в регионах, где она не растет, не растерялись и не отказались отмечать этот великий день. К древнему обычаю христиане восточного обряда приспособились по-своему, и вместо пальмы начали использовать ивовые веточки, которые символизируют зарождение жизни.

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Вербное воскресенье-2021: поздравления с праздником



Поздравляю с Вербным Воскресеньем!



В 2021 году Вербное воскресенье украинцы будут праздновать 25 апреля



С Вербным Воскресеньем!



Картинки с праздником Вербного Воскресенья