Зі світлим днем Пасхи: картинки-привітання із найвеличнішим святом християнства

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Ось і настав один із найбільших та найсвятковіших днів християнства – Пасха Господня. Радісне свято Великодня українці вшановують вже сотні років поспіль, ще з 988 року, коли князь Володимир похрестив Русь. Для вірян Пасха вже давно стала святом щастя, тепла і сімейного затишку.