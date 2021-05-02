Зі світлим днем Пасхи: картинки-привітання із найвеличнішим святом християнства

2 травня 2021 , 04:00
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Джерело:

24 канал

Ось і настав один із найбільших та найсвятковіших днів християнства – Пасха Господня. Радісне свято Великодня українці вшановують вже сотні років поспіль, ще з 988 року, коли князь Володимир похрестив Русь. Для вірян Пасха вже давно стала святом щастя, тепла і сімейного затишку.

На Великдень в Україні заведено вітатися християнськими словами "Христос Воскрес!", а відповідати "Воістину Воскрес!". Воскресіння Христове символізує вічного життя, перемогу над смертю та очищенням від гріхів. 

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Картинки-привітання з Пасхою-2021


Пасха 2021: картинки-привітання


Пасха-2021: листівки зі святом


Картинки-привітання з Великоднем-2021


З Великоднем!


У 2021 році українці святкуватимуть Пасху 2 травня


Привітання з Пасхою-2021


Христос Воскрес!


Вітаю з Пасхою!


Картинки з Великоднем-2021


Красиві привітання з Пасхою-2021

Автор: Квітослава Туз