На Великдень в Україні заведено вітатися християнськими словами "Христос Воскрес!", а відповідати "Воістину Воскрес!". Воскресіння Христове символізує вічного життя, перемогу над смертю та очищенням від гріхів. 

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Картинки-привітання з Пасхою-2021

Пасха 2021 картинки привітання
Пасха 2021: картинки-привітання

Пасха 2021 листівки зі святом
Пасха-2021: листівки зі святом

Картинки Великдень 2021
Картинки-привітання з Великоднем-2021

З Великоднем привітання
З Великоднем!

Пасха 2 травня
У 2021 році українці святкуватимуть Пасху 2 травня

Привітання з Пасхою 2021
Привітання з Пасхою-2021

Христос Воскрес картинки привітання
Христос Воскрес!

Вітаю з Пасхою
Вітаю з Пасхою!

Картинки з Великоднем 2021
Картинки з Великоднем-2021

Красиві привітання з Пасхою 2021
Красиві привітання з Пасхою-2021