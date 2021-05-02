На Пасху в Украине принято здороваться христианскими словами "Христос Воскрес!", А отвечать "Воистину Воскрес!". Воскресение Христово символизирует вечную жизнь, победу над смертью и очистку от грехов.
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Картинки-поздравления с Пасхой-2021
Пасха 2021: картинки-поздравления
Пасха-2021: открытки с праздником
Картинки-поздравления с Пасхой-2021
С Пасхой!
В 2021 году украинцы будут праздновать Пасху 2 мая
Поздравление с Пасхой-2021
Христос Воскрес!
Поздравляю с Пасхой!
Картинки с Пасхой-2021
Красивые поздравления с Пасхой-2021