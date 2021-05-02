На Пасху в Украине принято здороваться христианскими словами "Христос Воскрес!", А отвечать "Воистину Воскрес!". Воскресение Христово символизирует вечную жизнь, победу над смертью и очистку от грехов.

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Картинки-поздравления с Пасхой-2021

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Пасха 2021: картинки-поздравления

Пасха 2021 листівки зі святом
Пасха-2021: открытки с праздником

Картинки Великдень 2021
Картинки-поздравления с Пасхой-2021

З Великоднем привітання
С Пасхой!

Пасха 2 травня
В 2021 году украинцы будут праздновать Пасху 2 мая

Привітання з Пасхою 2021
Поздравление с Пасхой-2021

Христос Воскрес картинки привітання
Христос Воскрес!

Вітаю з Пасхою
Поздравляю с Пасхой!

Картинки з Великоднем 2021
Картинки с Пасхой-2021

Красиві привітання з Пасхою 2021
Красивые поздравления с Пасхой-2021