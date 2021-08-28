Щирі вітання: картинки-привітання зі святом Успіння Пресвятої Богородиці

06:54

Православна церква вшановує Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня. Це свято є дуже шанованим, адже воно відноситься до дванадцяти найбільших празників християнства. Привітайте рідних людей з великим днем Успіння Божої Матері й надішліть їм картинку-привітання, яка зігріє душу і серце.