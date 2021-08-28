Щирі вітання: картинки-привітання зі святом Успіння Пресвятої Богородиці
Джерело:24 канал
Православна церква вшановує Успіння Пресвятої Богородиці 28 серпня. Це свято є дуже шанованим, адже воно відноситься до дванадцяти найбільших празників християнства. Привітайте рідних людей з великим днем Успіння Божої Матері й надішліть їм картинку-привітання, яка зігріє душу і серце.
Успіння Святої Богородиці по-іншому називають Першою Пречистою. Це свято символізує закінчення земного життя Марії Діви й перенесення її душі на небо. Хоч цей день здається сумним через відхід у вічність Богоматері, однак християнство трактує успіння Марії як радісну подію. Віряни тішаться тому, що Пречиста Діва набула божественної подоби й возз'єдналась із сином Ісусом Христом.
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Успіння Пресвятої Богородиці-2021: картинки-привітання
Успіння Пресвятої Богородиці 2021: картинки-привітання
Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці
Картинки з Успінням Пресвятої Богородиці 2021
Вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці 2021
З Днем Успіння святої Богородиці 2021!
Успіння святої Богородиці святкують 28 серпня
Успіння Божої Матері 2021: картинки-привітання
Вітаю з Успінням Пресвятої Діви 2021!