Успение Святой Богородицы по-другому называют Первой Пречистой. Этот праздник символизирует окончание земной жизни Девы Марии и перенос ее души на небо. Хотя этот день кажется печальным из-за ухода в вечность Богоматери, однако христианство трактует Успение Марии как радостное событие. Верующие радуются тому, что Пречистая Дева приобрела божественный облик и воссоединилась с сыном Иисусом Христом.

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Успение Пресвятой Богородицы-2021: картинки-поздравления

Успіння Пресвятої Богородиці 2021 картинки привітання
Успение Пресвятой Богородицы 2021: картинки-поздравления

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці
Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы

Картинки з Успінням Пресвятої Богородиці 2021
Картинки с Успением Пресвятой Богородицы 2021

Вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці 2021
Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы 2021

З Днем Успіння Святої Богородиці 2021
С Днем Успения Святой Богородицы 2021!

Успіння святої Богородиці 28 серпня
Успение Святой Богородицы празднуют 28 августа

Успіння Божої Матері 2021 картинки привітання
Успение Божией Матери 2021: картинки-поздравления

Вітаю з Успінням Пресвятої Діви 2021
Поздравляю с Успением Пресвятой Девы 2021!