Успение Святой Богородицы по-другому называют Первой Пречистой. Этот праздник символизирует окончание земной жизни Девы Марии и перенос ее души на небо. Хотя этот день кажется печальным из-за ухода в вечность Богоматери, однако христианство трактует Успение Марии как радостное событие. Верующие радуются тому, что Пречистая Дева приобрела божественный облик и воссоединилась с сыном Иисусом Христом.

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Успение Пресвятой Богородицы-2021: картинки-поздравления



Успение Пресвятой Богородицы 2021: картинки-поздравления



Поздравление с Успением Пресвятой Богородицы



Картинки с Успением Пресвятой Богородицы 2021



Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы 2021



С Днем Успения Святой Богородицы 2021!



Успение Святой Богородицы празднуют 28 августа



Успение Божией Матери 2021: картинки-поздравления