Успіння Святої Богородиці по-іншому називають Першою Пречистою. Це свято символізує закінчення земного життя Марії Діви й перенесення її душі на небо. Хоч цей день здається сумним через відхід у вічність Богоматері, однак християнство трактує успіння Марії як радісну подію. Віряни тішаться тому, що Пречиста Діва набула божественної подоби й возз'єдналась із сином Ісусом Христом.
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Успіння Пресвятої Богородиці-2021: картинки-привітання
Успіння Пресвятої Богородиці 2021: картинки-привітання
Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці
Картинки з Успінням Пресвятої Богородиці 2021
Вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці 2021
З Днем Успіння святої Богородиці 2021!
Успіння святої Богородиці святкують 28 серпня
Успіння Божої Матері 2021: картинки-привітання
Вітаю з Успінням Пресвятої Діви 2021!