Успіння Святої Богородиці по-іншому називають Першою Пречистою. Це свято символізує закінчення земного життя Марії Діви й перенесення її душі на небо. Хоч цей день здається сумним через відхід у вічність Богоматері, однак християнство трактує успіння Марії як радісну подію. Віряни тішаться тому, що Пречиста Діва набула божественної подоби й возз'єдналась із сином Ісусом Христом.

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Успіння Пресвятої Богородиці-2021: картинки-привітання



Успіння Пресвятої Богородиці 2021: картинки-привітання



Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці



Картинки з Успінням Пресвятої Богородиці 2021



Вітаю з Успінням Пресвятої Богородиці 2021



З Днем Успіння святої Богородиці 2021!



Успіння святої Богородиці святкують 28 серпня



Успіння Божої Матері 2021: картинки-привітання