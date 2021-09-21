Для вірян образ Пречистої Діви асоціюється не лише з Матір'ю Ісуса Христа, а й з образом матері усього християнського народу. Марія – не тільки жінка, яка змогла виносити і народити Спасителя, вона та, хто виховала його, проходила із ним через усі труднощі, підтримувала й страждала з ним, коли його у муках розпинали на хресті. Материнське серце Пречистої сповнене любові й добра, тож хай вона буде милостивою до вас!

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Картинки-привітання з Різдвом Пречистої Богородиці-2021



Різдво Пресвятої Богородиці-2021: картинки-привітання



Привітання з Різдвом Пречистої Богородиці 2021



Різдво Пресвятої Марії Діви-2021: листівки-привітання



Картинки з Різдвом Богородиці-2021



Вітаю з Різдвом Богоматері 2021!



Вітаю з Різдвом Пресвятої Богородиці 2021



З Різдвом Богородиці: картинки