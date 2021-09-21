Для верующих образ Пречистой Девы ассоциируется не только с Матерью Иисуса Христа, но и с образом матери всего христианского народа. Мария – не только женщина, которая смогла выносить и родить Спасителя, она та, кто воспитала его, проходила с ним через все трудности, поддерживала и страдала с ним, когда его в муках распинали на кресте. Материнское сердце Пречистой полно любви и добра, поэтому пусть она будет милостивой к вам

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Картинки поздравления с Рождеством Пресвятой Богородицы-2021

Різдво Пресвятої Богородиці 2021 картинки привітання
Рождество Пресвятой Богородицы-2021: картинки-поздравления

Привітання з Різдвом Пречистої Богородиці 2021
Поздравление с Рождеством Пресвятой Богородицы 2021

Різдво Пресвятої Марії Діви листівки привітання
Рождество Пресвятой Марии Девы-2021: открытки-поздравления

Картинки з Різдвом Богородиці-2021
Картинки с Рождеством Богородицы-2021

Вітаю з Різдвом Богоматері 2021
Поздравляю с Рождеством Богоматери 2021!

Вітаю з Різдвом Пресвятої Богородиці 2021
Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы 2021

З Різдвом Богородиці картинки
С Рождеством Богородицы: картинки