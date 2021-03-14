Прощена неділя готує вірян до Великого посту. Цей день є особливим для кожного християнина, адже є сповненим щирим прощенням. Сьогодні важливим буде привітати рідних з Прощеною неділею і попросити у них вибачення, аби отримати полегшення і радість від цього дня!

Просити пробачення – справа не з легких. Не кожному під силу щиро попросити вибачення та покаятися у скоєних провинах. Тому, ми підібрали для вас потрібні картинки, аби ви змогли вибачитись й привітати близьких зі святом Прощеної неділі.

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Прощена неділя-2021: картинки-привітання



Прощена неділя: картинки



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Прощена неділя-2021: привітання-картинки



Вітаю з Прощеною неділею!



Привітання з Прощеною неділею



Пробачення на Прощену неділю



Прощена неділя-2021: листівки