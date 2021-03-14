Прощеное воскресенье готовит верующих к Великому посту. Этот день особенный для каждого христианина, ведь полон искреннего прощения. Сегодня важно поздравить родных с Прощеным воскресеньем и попросить у них прощения, чтобы получить облегчение и радость от этого дня!

Просить прощения – дело не из легких. Не каждому под силу искренне попросить прощения и покаяться в совершенных грехах. Поэтому, мы подобрали для вас нужные картинки, чтобы вы смогли извиниться и поздравить близких с праздником Прощеного воскресенья. Читайте Когда Великий пост 2021: интересная дата начала одного из важнейших христианских событий года Прощеное воскресенье-2021: картинки-поздравления

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Поздравления с Прощеным воскресеньем