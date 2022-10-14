Слово "покров" означає "покривало". Згідно з переказами у 910 році в Константинополі Богородиця захистила людей від ворогів-язичників, накривши їх плащем – омофором. Цьогоріч свято Покрови

Пресвятої Богородиці припадає на п'ятницю. У цей день заведено вітати своїх рідних та друзів, пише 24 канал.

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Картинки-привітання з Покровом Пресвятої Богородиці

Картинки з Покровою Пресвятої Богородиці / Фото з відкритих джерел

Привітання з Покровою 2022 у картинках / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Покровою 2022 / Фото з відкритих джерел

Привітання з Покровою у картинках / Фото "Апостроф"

З Покровою Пресвятої Богородиці картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Покровою 2022 / Фото з відкритих джерел

Привітальні листівки з Покровою / Фото "Апостроф"

Свято Покрови 2022 – привітальні листівки / Фото "ВолиньІнфо"