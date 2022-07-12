Апостоли Петро і Павло були Ісусовими учнями, а після його смерті несли віру Христа в народ. Святі є великими постатями у християнській вірі, адже навчалися мудростей в самого Христа.

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Свято Петра і Павла є шанованим в народі. У цей день християни йдуть до церкви та моляться за близьких та рідних. Цього року в українці молитимуться до святих та проситимуть про найшвидшу перемогу та мир на нашій землі.

У день святих Петра і Павла відправляються святкові літургії, де священники закликають вірян ділитися своєю вірою з іншими, адже саме в це свято слова віри легко знаходять шлях до сердець людей.

Картинки-привітання зі святом Петра і Павла



Картинки-привітання зі святом Петра і Павла



Картинки-привітання зі святом Петра і Павла



Картинки-привітання зі святом Петра і Павла



Картинки-привітання зі святом Петра і Павла



Картинки-привітання зі святом Петра і Павла



Картинки-привітання зі святом Петра і Павла



Картинки-привітання зі святом Петра і Павла



Картинки-привітання зі святом Петра і Павла



Картинки-привітання зі святом Петра і Павла



Картинки-привітання зі святом Петра і Павла



Картинки-привітання зі святом Петра і Павла