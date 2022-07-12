Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

12 липня день Ангела святкують Петро і Павло. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Цей день в Україні та світі

Всесвітній день бортпровідника;

День різнокольорових очей.

Свято в церковному календарі

12 липня віряни вшановують апостолів Петра і Павла. Після смерті Христа первоверховні апостоли несли християнську віру в світ та поширювали вчення Ісуса. Християни з особливою повагою вшановують Христових учнів. Вони ревно служили Всевишньому, за що понесли велику кару. Петра розіп'яли верх ногами, а Павлові відтяли голову.



12 липня вшановують Петра і Павла

Прикмети 12 липня

Ясна погода – рік буде вдалим;

Зранку роса – чекайте на сонячний день;

Зранку немає роси – буде дощ;

Якщо на Петра і Павла падає дощ – наступних 40 днів будуть негожими.

Що не можна робити 12 липня

– Не можна в цей день сваритися та гніватися одне на одного;

– Не можна займатися важкою працею: прибирати, працювати в городі чи саду;

– Забороняється купатися в озерах та річках;

– На Петра і Павла не можна укладати шлюби.