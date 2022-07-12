Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
12 липня день Ангела святкують Петро і Павло. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
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Цей день в Україні та світі
- Всесвітній день бортпровідника;
- День різнокольорових очей.
Свято в церковному календарі
12 липня віряни вшановують апостолів Петра і Павла. Після смерті Христа первоверховні апостоли несли християнську віру в світ та поширювали вчення Ісуса. Християни з особливою повагою вшановують Христових учнів. Вони ревно служили Всевишньому, за що понесли велику кару. Петра розіп'яли верх ногами, а Павлові відтяли голову.
12 липня вшановують Петра і Павла
Прикмети 12 липня
- Ясна погода – рік буде вдалим;
- Зранку роса – чекайте на сонячний день;
- Зранку немає роси – буде дощ;
- Якщо на Петра і Павла падає дощ – наступних 40 днів будуть негожими.
Що не можна робити 12 липня
– Не можна в цей день сваритися та гніватися одне на одного;
– Не можна займатися важкою працею: прибирати, працювати в городі чи саду;
– Забороняється купатися в озерах та річках;
– На Петра і Павла не можна укладати шлюби.