Щасливого Песаху: картинки-привітання зі світлим святом

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Цьогоріч свято Песаху іудеї святкують з 27 березня до 4 квітня. Цей період часу є надзвичайно важливим і шанованим для кожного єврея. Привітайте дорогих вам людей з великим святом Песаху й побажайте їм справжнього щастя й миру.