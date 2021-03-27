Щасливого Песаху: картинки-привітання зі світлим святом

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Джерело:

24 канал

Цьогоріч свято Песаху іудеї святкують з 27 березня до 4 квітня. Цей період часу є надзвичайно важливим і шанованим для кожного єврея. Привітайте дорогих вам людей з великим святом Песаху й побажайте їм справжнього щастя й миру.

Песах вважається одним із найбільших свят у єврейській культурі. Його святкування проводять гучно, а історія свята пов'язана з подіями через, які іудеї стали вільним народом. Довгий час євреї жили у Єгипті у якості рабів, однак до них прийшов Мойсей, який звільнив їх від рабства і вивів на волю.

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Картинки-привітання з Песахом 2021


Песах: картинки


Песах: картинки-привітання


Щасливого Песаху!


Песах 2021 картинки привітання


Песах святкують з 27 березня по 4 квітня


Привітання з Песахом


Песах 2021 привітання-листівки