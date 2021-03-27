Щасливого Песаху: картинки-привітання зі світлим святом

Джерело:24 канал
Цьогоріч свято Песаху іудеї святкують з 27 березня до 4 квітня. Цей період часу є надзвичайно важливим і шанованим для кожного єврея. Привітайте дорогих вам людей з великим святом Песаху й побажайте їм справжнього щастя й миру.
Песах вважається одним із найбільших свят у єврейській культурі. Його святкування проводять гучно, а історія свята пов'язана з подіями через, які іудеї стали вільним народом. Довгий час євреї жили у Єгипті у якості рабів, однак до них прийшов Мойсей, який звільнив їх від рабства і вивів на волю.
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Песах: картинки
Песах: картинки-привітання
Щасливого Песаху!
Песах 2021 картинки привітання
Песах святкують з 27 березня по 4 квітня
Привітання з Песахом
Песах 2021 привітання-листівки