Цьогоріч свято Песаху іудеї святкують з 27 березня до 4 квітня. Цей період часу є надзвичайно важливим і шанованим для кожного єврея. Привітайте дорогих вам людей з великим святом Песаху й побажайте їм справжнього щастя й миру.

Песах вважається одним із найбільших свят у єврейській культурі. Його святкування проводять гучно, а історія свята пов'язана з подіями через, які іудеї стали вільним народом. Довгий час євреї жили у Єгипті у якості рабів, однак до них прийшов Мойсей, який звільнив їх від рабства і вивів на волю. Також Коли Великдень 2021: дата свята й традиції Картинки-привітання з Песахом 2021

Песах: картинки

Песах: картинки-привітання

Щасливого Песаху!

Песах 2021 картинки привітання

Песах святкують з 27 березня по 4 квітня

Привітання з Песахом

Песах 2021 привітання-листівки