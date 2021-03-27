Счастливого Песаха: картинки-поздравления со светлым праздником
В этом году праздник Песаха иудеи празднуют с 27 марта по 4 апреля. Этот период времени является чрезвычайно важным и почитаемым для каждого еврея. Поздравьте дорогих вам людей с большим праздником Песаха и пожелайте им настоящего счастья и мира.
Источник:24 канал
Песах считается одним из самых больших праздников в еврейской культуре. Его празднование проводят громко, а история праздника связана с событиями, после которых иудеи стали свободным народом. Долгое время евреи жили в Египте в качестве рабов, однако к ним пришел Моисей, который освободил их от рабства и вывел на свободу.
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Картинки-поздравления с Песахом 2021
Песах: картинки
Песах: картинки-поздравления
Счастливого Песаха!
Песах 2021 картинки поздравления
Песах празднуют с 27 марта по 4 апреля
Поздравления с Песахом
Песах 2021 поздравления-открытки
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