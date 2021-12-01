Щипле щічки морозець: картинки-привітання з першим днем зими-2021

1 грудня 2021 , 07:04
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Джерело:

24 канал

Перевернувши останній листок осіннього календаря, ми зустрічаємо її – зиму. Це чарівна пора року, яка насичена святковою атмосферою, ароматом мандаринів й подарунками під ялинкою.

Перший день зими чомусь завжди дарує нам відчуття майбутньої казки. Навіть якщо 1 грудня за вікном далеко не сніжна погода й на подвір'ях ще не стоять сніговики, ми бажаємо вам зустріти велике щастя цієї зими, сповнити душу теплом й гармонією та відчути цю пору року на повну.

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Картинки-привітання з першим днем зими-2021


Листівки з першим днем зими 2021


Привітання з першим днем зими 2021


Картинки з першим днем зими 2021


Вітаю з першим днем зими 2021


Привітання з 1 грудня


З першим днем зими 2021!


Перший день зими-2021: привітання у картинках


Гарне привітання з першим днем зими 2021

Автор: Андріана Будиш