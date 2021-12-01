Перший день зими чомусь завжди дарує нам відчуття майбутньої казки. Навіть якщо 1 грудня за вікном далеко не сніжна погода й на подвір'ях ще не стоять сніговики, ми бажаємо вам зустріти велике щастя цієї зими, сповнити душу теплом й гармонією та відчути цю пору року на повну.
Читайте також Вихідні у грудні-2021: скільки днів українці відпочиватимуть в останньому місяці року
Картинки-привітання з першим днем зими-2021
Листівки з першим днем зими 2021
Привітання з першим днем зими 2021
Картинки з першим днем зими 2021
Вітаю з першим днем зими 2021
Привітання з 1 грудня
З першим днем зими 2021!
Перший день зими-2021: привітання у картинках
Гарне привітання з першим днем зими 2021