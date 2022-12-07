З Міжнародним днем цивільної авіації: чудові картинки-привітання

7 грудня в усьому світі відзначають День цивільної авіації. Це свято присвячено дню прийняття Конвенції про міжнародну цивільну авіацію в 1944 році. Сьогодні вітають усіх тих, хто працює у цій галузі – пілотів, стюардес, авіадиспетчерів, техніків й авіаконструкторів.

За кожним успішним рейсом стоїть команда фахівців, які піклуються, щоб літак злетів і приземлився у зазначеному місці. Завдяки чітко налагодженій роботі пасажири почувають себе комфортно та безпечно, а літаку не страшні ані турбулентності, ані перепади тиску чи температури. У цей святковий день не забудьте привітати людей, які обрали працювати у небі, й подякуйте за їхню напружену та відповідальну роботу, пише 24 канал.

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Історія Міжнародного дня цивільної авіації

Асамблея Міжнародної організації цивільної авіації – спеціалізованої установи Організації Об’єднаних Націй – оголосила у 1992 році 7 грудня днем Міжнародної цивільної авіації. Це свято було створене для залучення уваги до успіхів цивільної авіації та їх розширення.

ICAO (Асамблея Міжнародної організації цивільної авіації) стала відзначати цей день з 7 грудня 1994 року у зв’язку з 50-ю річницею підписання Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, відповідно до якої й була створена ICAO. Згодом це рішення було прийнято й ООН.

Головна мета Міжнародного дня цивільної авіації – інформування громадськості про значний внесок цивільної авіації в соціальний і економічний розвиток держав-членів ООН, а також про її унікальну роль в створенні міжнародної повітряної мережі.

Картинки-привітання з міжнародним днем цивільної авіації

Привітання з Міжнародним днем авіації 2022 / Фото "Яворів інфо"

Картинки-привітання з Міжнародним днем авіації 2022 / Фото з відкритих джерел

Міжнародний день авіацій – картинки-привітання / Фото News 18

Привітання у картинках з Міжнародним днем авіації / Фото з відкритих джерел

Міжнародний день авіацій – гарні листівки / Фото з відкритих джерел