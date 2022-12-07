За каждым успешным рейсом стоит команда специалистов, которые заботятся о том, чтобы самолет взлетел и приземлился в указанном месте. Благодаря четко отлаженной работе пассажиры чувствуют себя комфортно и безопасно, а на самолете не страшны ни турбулентности, ни перепады давления или температуры. В этот праздничный день не забудьте поздравить людей, избравших работать в небе, и поблагодарите за их напряженную и ответственную работу, пишет 24 канал.

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История Международного дня гражданской авиации

Ассамблея Международной организации гражданской авиации – специализированного учреждения Организации Объединенных Наций – объявила в 1992 году 7 декабря днем Международной гражданской авиации. Этот праздник был создан для привлечения внимания к успехам гражданской авиации и их расширению.

ICAO (Ассамблея Международной организации гражданской авиации) стала отмечать этот день с 7 декабря 1994 года в связи с 50-летием подписания Конвенции о международной гражданской авиации, согласно которой и была создана ICAO. Впоследствии это решение было принято и ООН.

Главная цель Международного дня гражданской авиации – информирование общественности о значительном вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие государств-членов ООН, а также о ее уникальной роли в создании международной воздушной сети.

Картинки-поздравления с Международным днем гражданской авиации

Поздравление с Международным днем авиации 2022 / Фото "Яворов инфо"

Картинки-поздравления с Международным днем авиации 2022 / Фото из открытых источников

Международный день авиаций – картинки-поздравления / Фото News 18

Поздравления в картинках с Международным днем авиации / Фото из открытых источников

Международный день авиаций – красивые открытки / Фото из открытых источников