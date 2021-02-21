Міжнародний день рідної мови святкують 21 лютого. Це свято почали відзначати доволі недавно – у 2000 році. Щороку українці можуть з гордістю вітати одне одного із Днем рідної мови й пишатись її мелодійністю та красою.

Історія заснування Міжнародного дня рідної мови є доволі трагічною. Все почалось з придушення демонстрації людей у Бангладеш 21 лютого 1952 року. Демонстранти виступали проти заборони уряду на використання рідної бенгальської мови у країні. Кожного року у Бангладеш люди вшановують тих, хто загинув у той день. ЮНЕСКО запровадила міжнародне свято на честь цієї визначної й сумної події в історії Бангладеш, яке й називали День рідної мови.

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День рідної мови: картинки-привітання



День рідної мови: картинки



Картинки з Днем рідної мови



Міжнародний день рідної мови святкують 21 лютого



Привітання з Днем рідної мови



Міжнародний день рідної мови 2021: картинки



Міжнародний день рідної мови 2021​



Картинки-привітання з Днем рідної мови

21 лютого Міжнародний день рідної мови: картинки