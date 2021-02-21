Международный день родного языка отмечается 21 февраля. Этот праздник начали отмечать довольно недавно – в 2000 году. Ежегодно украинцы могут с гордостью поздравлять друг друга с Днем родного языка и гордиться его мелодичностью и красотой.

История основания Международного дня родного языка довольно трагичная. Все началось с подавления демонстрации людей в Бангладеш 21 февраля 1952 года. Демонстранты выступали против запрета правительства на использование родного бенгальского языка в стране. Каждый год в Бангладеш люди чествуют тех, кто погиб в тот день. ЮНЕСКО ввела международный праздник в честь этого знаменательного и печального события в истории Бангладеш, которое и называли Днем родного языка. Читайте День родного языка: самые интересные факты об украинском, которые мы часто забываем День родного языка: картинки-поздравления

День родного языка: картинки

Картинки с Днем родного языка

Международный день родного языка отмечается 21 февраля

Поздравление с Днем родного языка

Международный день родного языка 2021: картинки

Международный день родного языка 2021

Картинки-поздравления с Днем родного языка 21 февраля Международный День родного языка: картинки