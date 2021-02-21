Картинки с Международным днем родного языка: сердечные поздравления с праздником
Международный день родного языка отмечается 21 февраля. Этот праздник начали отмечать довольно недавно – в 2000 году. Ежегодно украинцы могут с гордостью поздравлять друг друга с Днем родного языка и гордиться его мелодичностью и красотой.
Источник:24 канал
История основания Международного дня родного языка довольно трагичная. Все началось с подавления демонстрации людей в Бангладеш 21 февраля 1952 года. Демонстранты выступали против запрета правительства на использование родного бенгальского языка в стране. Каждый год в Бангладеш люди чествуют тех, кто погиб в тот день. ЮНЕСКО ввела международный праздник в честь этого знаменательного и печального события в истории Бангладеш, которое и называли Днем родного языка.
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День родного языка: картинки-поздравления
День родного языка: картинки
Картинки с Днем родного языка
Международный день родного языка отмечается 21 февраля
Поздравление с Днем родного языка
Международный день родного языка 2021: картинки
Международный день родного языка 2021
Картинки-поздравления с Днем родного языка
21 февраля Международный День родного языка: картинки
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