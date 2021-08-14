Зичимо Божої ласки: картинки-привітання з Медовим Спасом 2021

Останній місяць літа, серпень, багатий на різноманітні релігійні свята, які віряни дуже чекають. Одним із таких свят став Медовий Спас, котрий відзначають 14 серпня. Привітайте рідних і друзів з Медовим Спасом і побажайте, аби радість і любов Господа їх не покидали!

Медовий Спас має й іншу назву – Маковія. Це перший із трьох встановлених церквою спасів, у який прийнято освячувати продукти бджільництва. У день Медового Спаса проводяться святкові Літургії, де вшановуються три великі святині: Животворящий Хрест Господній, Образ Спасителя і Ікона Володимирської Божої Матері.

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Медовий Спас 2021: картинки-привітання зі святом



Медовий Спас 2021: картинки



Медовий Спас 2021: привітання



Привітання з Медовим Спасом 2021



Картинки з Медовим Спасом 2021



Вітаю з Медовим Спасом 2021!



Медовий Спас у 2021 році святкують 14 серпня



Маковія 2021: картинки-привітання