Медовый Спас имеет и другое название – Маковея. Это первый из трех установленных церковью спасов, в который принято освящать продукты пчеловодства. В день Медового Спаса проводятся праздничные Литургии, где почитаются три великих святыни: Животворящий Крест Господен, Образ Спасителя и Икона Владимирской Божьей Матери.

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Медовый Спас 2021: картинки

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Медовый Спас 2021: поздравления

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Медовий Спас 2021 14 серпня
Медовый Спас в 2021 году празднуют 14 августа

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Маковея 2021: картинки-поздравления