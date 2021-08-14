Медовый Спас имеет и другое название – Маковея. Это первый из трех установленных церковью спасов, в который принято освящать продукты пчеловодства. В день Медового Спаса проводятся праздничные Литургии, где почитаются три великих святыни: Животворящий Крест Господен, Образ Спасителя и Икона Владимирской Божьей Матери.

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Медовый Спас 2021: картинки-поздравления с праздником



Медовый Спас 2021: картинки



Медовый Спас 2021: поздравления



Поздравления с Медовым Спасом 2021



Картинки с Медовым Спасом 2021



Поздравляю с Медовым Спасом 2021!



Медовый Спас в 2021 году празднуют 14 августа