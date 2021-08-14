Медовий Спас має й іншу назву – Маковія. Це перший із трьох встановлених церквою спасів, у який прийнято освячувати продукти бджільництва. У день Медового Спаса проводяться святкові Літургії, де вшановуються три великі святині: Животворящий Хрест Господній, Образ Спасителя і Ікона Володимирської Божої Матері.

До слова Вихідні у серпні 2021: як українці будуть відпочивати на День Незалежності України

Медовий Спас 2021: картинки-привітання зі святом

Медовий Спас 2021 картинки
Медовий Спас 2021: картинки

Медовий Спас 2021 привітання
Медовий Спас 2021: привітання

Привітання з Медовим Спасом 2021
Привітання з Медовим Спасом 2021

Картинки з Медовим Спасом 2021
Картинки з Медовим Спасом 2021

Вітаю з Медовим Спасом 2021 картинки
Вітаю з Медовим Спасом 2021!

Медовий Спас 2021 14 серпня
Медовий Спас у 2021 році святкують 14 серпня

Маковія 2021 картинки привітання
Маковія 2021: картинки-привітання