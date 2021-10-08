Зі святом: картинки-привітання з Днем юриста-2021

Щороку 8 жовтня працівники юридичної сфери відзначають професійне свято. Цього дня привітання приймають судді, прокурори, адвокати, слідчі, нотаріуси, юридичні консультанти і правознавці. Привітайте колегу, друга чи рідну людину зі святом.

Професійне свято юристи святкують в особливу дату. Вважається, що саме 8 жовтня у 1016 році Київський князь Ярослав Мудрий видав першу збірку законів "Руська правда". Журналісти 24 каналу долучаються до щирих вітань стосовно Дня юриста! Бажаємо вам мудрості, радощів життя й багато любові до своєї праці!

Читайте Вихідні у жовтні-2021: скільки вільного часу українці отримають в другому місяці осені

Картинки-привітання з Днем юриста-2021



День юриста 2021: картинки-привітання



Привітання з Днем юриста 2021



Картинки з Днем юриста 2021



Вітаю з Днем юриста!



День юриста 2021: листівки-привітання



День юриста 2021 в Україні святкують 8 жовтня​



День юриста 2021: приколи