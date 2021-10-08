Зі святом: картинки-привітання з Днем юриста-2021

8 жовтня 2021 , 07:00
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Джерело:

24 канал

Щороку 8 жовтня працівники юридичної сфери відзначають професійне свято. Цього дня привітання приймають судді, прокурори, адвокати, слідчі, нотаріуси, юридичні консультанти і правознавці. Привітайте колегу, друга чи рідну людину зі святом.

Професійне свято юристи святкують в особливу дату. Вважається, що саме 8 жовтня у 1016 році Київський князь Ярослав Мудрий видав першу збірку законів "Руська правда". Журналісти 24 каналу долучаються до щирих вітань стосовно Дня юриста! Бажаємо вам мудрості, радощів життя й багато любові до своєї праці!

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Картинки-привітання з Днем юриста-2021


День юриста 2021: картинки-привітання


Привітання з Днем юриста 2021


Картинки з Днем юриста 2021


Вітаю з Днем юриста!


День юриста 2021: листівки-привітання


День юриста 2021 в Україні святкують 8 жовтня​


День юриста 2021: приколи

Автор: Андріана Будиш