Профессиональный праздник юристы отмечают в особую дату. Считается, что именно 8 октября во 1016 году Киевский князь Ярослав Мудрый издал первый сборник законов "Русская правда". Журналисты 24 канала присоединяются к искренним поздравлениям с Днем юриста! Желаем вам мудрости, радости жизни и много любви к своему труду!

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Картинки поздравления с Днем юриста-2021



День юриста 2021: картинки-поздравления



Поздравление с Днем юриста 2021



Картинки с Днем юриста 2021



Поздравляю с Днем юриста!



День юриста 2021: открытки-поздравления



День юриста 2021 в Украине празднуют 8 октября