8 жовтня всі працівники юридичної сфери відзначають професійне свято – День юриста. Це державне свято відзначають судді, прокурори, адвокати, слідчі, нотаріуси, юридичні консультанти, правознавці.

Професійне свято юристів в Україні відзначається з 1997 року. Засновано свято було указом президента України Леоніда Кучми, пише 24 канал.

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Дата святкування юристів вибрана не випадково: вважається, що цього дня в 1016 році Київський князь Ярослав Мудрий видав першу збірку законів "Руська правда".

Вітаємо сьогодні всіх працівників юридичної сфери – від адвокатів і до суддів та бажаємо хранителям закону завжди керуватися принципами справедливості.

Картинки з Днем юриста



Привітання з професійним святом



День юриста 2020 в Україні



Привітання з Днем юриста



Найкращі картинки з Днем юриста



День юриста 2020



8 жовтня – День юриста в Україні



Картинки з Днем юриста