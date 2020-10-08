День юриста в Україні: картинки-привітання зі святом
8 жовтня всі працівники юридичної сфери відзначають професійне свято – День юриста. Це державне свято відзначають судді, прокурори, адвокати, слідчі, нотаріуси, юридичні консультанти, правознавці.
Професійне свято юристів в Україні відзначається з 1997 року. Засновано свято було указом президента України Леоніда Кучми, пише 24 канал.
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Дата святкування юристів вибрана не випадково: вважається, що цього дня в 1016 році Київський князь Ярослав Мудрий видав першу збірку законів "Руська правда".
Вітаємо сьогодні всіх працівників юридичної сфери – від адвокатів і до суддів та бажаємо хранителям закону завжди керуватися принципами справедливості.
Картинки з Днем юриста
Привітання з професійним святом
День юриста 2020 в Україні
Привітання з Днем юриста
Найкращі картинки з Днем юриста
День юриста 2020
8 жовтня – День юриста в Україні
Картинки з Днем юриста