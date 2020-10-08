8 октября все работники юридической сферы отмечают профессиональный праздник – День юриста. Этот государственный праздник отмечают судьи, прокуроры, адвокаты, следователи, нотариусы, юридические консультанты, правоведы.

Профессиональный праздник юристов в Украине отмечается с 1997 года. Основан праздник был указом президента Украины Леонида Кучмы, пишет 24 канал.

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Дата празднования юристов выбрана не случайно: считается, что в этот день в 1016 году Киевский князь Ярослав Мудрый издал первый сборник законов "Русская правда".

Поздравляем сегодня всех работников юридической сферы – от адвокатов и до судей и желаем хранителям закона всегда руководствоваться принципами справедливости.

Картинки с Днем юриста



Поздравление с профессиональным праздником



День юриста 2020 в Украине



Поздравление с Днем юриста



Лучшие картинки с​ Днем юриста



День юриста 2020



8 октября – День юриста в Украине



Картинки с Днем юриста