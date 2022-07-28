Хлопчик Володимир з раннього дитинства проявляє хороші здібності до навчання. Він є слухняним та охайним. Йому добре дається навчання, зокрема, іноземні мови.

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Володимир любить ризикувати, але найчастіше ризики таки мають успіх. Чоловіки з цим іменем мають чимало лідерських якостей. Вони люблять бути по житті переможцями, тож ідеально виконують будь-які справи, за які беруться.

Також Володимир є дуже доброю людиною. Він завжди прийде на допомогу та нічого не вимагатиме взамін. Він залюбки поділиться своїм знанням та вмінням з оточуючими. У шлюбі Володимир вірний, цінує комфорт, стабільність та благополуччя своєї сім’ї.

День Ангела сьогодні святкує очільник нашої держави – президент України Володимир Зеленський, який надихає українців та увесь світ своїм лідерством та долає надскладні випробовування.

Володимиром звався хреститель Київської Русі, князь київський Володимир Мономах, державний діяч Володимир Винниченко, природодослідник Володимир Вернадський, поет Володимир Сосюра та знаменитий на усесь світ боксер, мер Києва – Володимир Кличко.

Привітайте з іменинами щирими словами та картинками усіх ваших знайомих, друзів та родичів. Ми також вітаємо з Днем Ангела Володимирів! Бажаємо вам сил, наснаги, терпіння, благополуччя та всіх земних благ!

Картинки-привітання з іменинами Володимира



Картинки-привітання з Днем Ангела Володимира



Картинки-привітання з Днем Ангела Володимира



Картинки-привітання з Днем Ангела Володимира



Картинки-привітання з Днем Ангела Володимира



Картинки-привітання з Днем Ангела Володимира



Картинки-привітання з Днем Ангела Володимира



Картинки-привітання з Днем Ангела Володимира



Картинки-привітання з Днем Ангела Володимира



Картинки-привітання з Днем Ангела Володимира



Картинки-привітання з Днем Ангела Володимира