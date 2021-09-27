День вихователя-2021: найкращі картинки-привітання зі святом

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Українські працівники дошкільної освіти відзначають фахове свято 27 вересня. У цей особливий день вихователі приймають вітання й слова вдячності за їхню важливу працю. Долучіться до привітань і ви. Надішліть красиву картинку привітання усім знайомим вихователям!