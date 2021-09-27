День вихователя-2021: найкращі картинки-привітання зі святом
Джерело:24 канал
Українські працівники дошкільної освіти відзначають фахове свято 27 вересня. У цей особливий день вихователі приймають вітання й слова вдячності за їхню важливу працю. Долучіться до привітань і ви. Надішліть красиву картинку привітання усім знайомим вихователям!
Щорічно День вихователя відзначають 27 вересня, а у 2021 році воно випадає на понеділок. Однак, офіційно свято не є зареєстрованим в українському законодавстві, тож частина закладів дошкільної освіти, за традицією, відзначають День вихователя в останню неділю вересня.
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Картинки-привітання з Днем вихователя-2021
Картинки з Днем вихователя 2021
День вихователя 2021: привітання
День вихователя 2021: картинки-привітання
Вітаю з Днем вихователя-2021!
З Днем вихователя-2021: листівки
День вихователя-2021 в Україні святкують 27 вересня
Листівки привітання з Днем вихователя-2021