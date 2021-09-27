День вихователя-2021: найкращі картинки-привітання зі святом

27 вересня 2021 , 07:04
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Джерело:

24 канал

Українські працівники дошкільної освіти відзначають фахове свято 27 вересня. У цей особливий день вихователі приймають вітання й слова вдячності за їхню важливу працю. Долучіться до привітань і ви. Надішліть красиву картинку привітання усім знайомим вихователям!

Щорічно День вихователя відзначають 27 вересня, а у 2021 році воно випадає на понеділок. Однак, офіційно свято не є зареєстрованим в українському законодавстві, тож частина закладів дошкільної освіти, за традицією, відзначають День вихователя в останню неділю вересня.

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Картинки-привітання з Днем вихователя-2021


Картинки з Днем вихователя 2021


День вихователя 2021: привітання


День вихователя 2021: картинки-привітання


Вітаю з Днем вихователя-2021!


З Днем вихователя-2021: листівки


День вихователя-2021 в Україні святкують 27 вересня​


Листівки привітання з Днем вихователя​-2021

Автор: Андріана Будиш