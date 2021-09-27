Щорічно День вихователя відзначають 27 вересня, а у 2021 році воно випадає на понеділок. Однак, офіційно свято не є зареєстрованим в українському законодавстві, тож частина закладів дошкільної освіти, за традицією, відзначають День вихователя в останню неділю вересня.

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Картинки-привітання з Днем вихователя-2021



Картинки з Днем вихователя 2021



День вихователя 2021: привітання



День вихователя 2021: картинки-привітання



Вітаю з Днем вихователя-2021!



З Днем вихователя-2021: листівки



День вихователя-2021 в Україні святкують 27 вересня​