Ежегодно День воспитателя отмечают 27 сентября, а в 2021 году оно выпадает на понедельник. Однако, официально праздник не зарегистрирован в украинском законодательстве, поэтому часть учреждений дошкольного образования, по традиции, отмечают День воспитателя в последнее воскресенье сентября.
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Картинки-поздравления с Днем воспитателя-2021
Картинки с Днем воспитателя 2021
День воспитателя 2021: поздравления
День воспитателя 2021: картинки-поздравления
Поздравляю с Днем воспитателя-2021!
С Днем воспитателя-2021: открытки
День воспитателя-2021 в Украине празднуют 27 сентября
Открытки-поздравления с Днем воспитателя-2021