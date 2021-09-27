Ежегодно День воспитателя отмечают 27 сентября, а в 2021 году оно выпадает на понедельник. Однако, официально праздник не зарегистрирован в украинском законодательстве, поэтому часть учреждений дошкольного образования, по традиции, отмечают День воспитателя в последнее воскресенье сентября.

Читайте Чем занять ребенка: 45 интересных и полезных игр для любого возраста

Картинки-поздравления с Днем воспитателя-2021

Картинки з Днем вихователя 2021
Картинки с Днем воспитателя 2021

День вихователя 2021 привітання
День воспитателя 2021: поздравления

День вихователя 2021 картинки привітання
День воспитателя 2021: картинки-поздравления

Вітаю з Днем вихователя картинки
Поздравляю с Днем воспитателя-2021!

З Днем вихователя листівки
С Днем воспитателя-2021: открытки

День вихователя 2021 в Україні 27 вересня
День воспитателя-2021 в Украине празднуют 27 сентября

Листівки привітання з Днем вихователя
Открытки-поздравления с Днем воспитателя-2021