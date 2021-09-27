Ежегодно День воспитателя отмечают 27 сентября, а в 2021 году оно выпадает на понедельник. Однако, официально праздник не зарегистрирован в украинском законодательстве, поэтому часть учреждений дошкольного образования, по традиции, отмечают День воспитателя в последнее воскресенье сентября.

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Картинки-поздравления с Днем воспитателя-2021



Картинки с Днем воспитателя 2021



День воспитателя 2021: поздравления



День воспитателя 2021: картинки-поздравления



Поздравляю с Днем воспитателя-2021!



С Днем воспитателя-2021: открытки



День воспитателя-2021 в Украине празднуют 27 сентября