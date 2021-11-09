Мова – це душа нації, яка постійно росте і збагачується. Українською мовою розмовляли такі легендарні постатті, як Іван Франко, Тарас Шевченко, Ольга Кобилянська й ще багато інших велетнів нашої культури. Нашу мову цькували, принижували, забороняли, однак вона, як маленький зелений, на перший погляд, слабкий росточок, потужно проривала найтвердіші асфальти цих заборон.

До слова Чи добре українці знають українську мову та як ставляться до іспиту з мови для чиновників

Редакція Lifestyle 24 щиро і сердечно вітає усіх українців з назвичайно важливим святом для нашого народу – Днем української писемності та мови. Плекаймо нашу українську, очищаймо її від згубних суржиків й гордімось, що ми розмовляємо саме нею!

День української писемності та мови-2021: картинки-привітання зі святом



День української писемності і мови-2021: картинки



Картинки з Днем української писемності



Привітання з Днем української писемності і мови-2021



День української писемності-2021: привітання зі святом



З Днем української писемності!



З Днем української писемності: картинки



Листівки з Днем української писемності і мови 2021