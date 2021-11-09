Язык – это душа нации, которая постоянно растет и обогащается. На украинском языке разговаривали такие легендарные личности как Иван Франко, Тарас Шевченко, Ольга Кобылянская и еще много других великанов нашей культуры. Нашу речь травили, унижали, запрещали, однако она, как маленький зеленый, на первый взгляд, слабый росточек, мощно прорывала самые твердые асфальты этих запретов.

К слову Хорошо ли украинцы знают украинский язык и как относятся к экзамену по языку для чиновников

Редакция Lifestyle 24 искренне и сердечно поздравляет всех украинцев с самым важным праздником для нашего народа – Днем украинской письменности и языка. Лелеем наш украинский, очищаем его от пагубных суржиков и гордимся, что мы разговариваем именно на нем!

День украинской письменности и языка-2021: картинки-поздравления с праздником

День української писемності і мови картинки
День украинской письменности и языка-2021: картинки

Картинки з Днем української писемності
Картинки с Днем украинской письменности

Привітання з Днем української писемності і мови
Поздравление с Днем украинской письменности и языка 2021

День української писемності привітання зі святом
День устрановой письменности-2021: Поздравление с праздником

З Днем української писемності
с Днем украинской письменности!

З Днем української писемності картинки
с Днем украинской письменности: картинки

Листівки з Днем української писемності і мови 2021
Открытки с Днем украинской письменности и языка 2021

Вітаю з Днем української мови 2021
Поздравляю с Днем украинского языка​ 2021