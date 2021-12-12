День Сухопутних військ Збройних Сил України: радісні вітання у картинках
Джерело:24 канал
12 грудня українська армія святкує День Сухопутних військ! У такий непростий час, як зараз саме Сухопутні війська беруть найбільшу участь в обороні нашої держави від країни-агресора Росії. Привітайте усіх знайомих, близьких, друзів чи колег зі святом.
Редакція Lifestyle 24 з великою повагою висловлює привітання усім представникам Сухопутних військ України. Ми дякуємо вам за ту відвагу, яку ви проявляєте щодня, щоб захистити нас і нашу країну. Також цей святковий і особливий день ми хочемо подякувати й тим воїнам, котрі героїчно загинули на полі бою, вічна вам пам'ять!
Читайте Вихідні у грудні-2021: скільки днів українці відпочиватимуть в останньому місяці року
Картинки-привітання з Днем Сухопутних військ Збройних Сил України
З Днем Сухопутних військ Збройних Сил України 2021
День Сухопутних військ Збройних Сил України-2021: картинки-привітання
Привітання з Днем Сухопутних військ Збройних Сил України-2021
Вітаю з Днем Сухопутних військ Збройних Сил України-2021
Листівки з Днем Сухопутних військ Збройних Сил України 2021
З Днем Сухопутних військ Збройних Сил України 2021: привітання у листівках