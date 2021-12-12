День Сухопутних військ Збройних Сил України: радісні вітання у картинках

12 грудня 2021 , 07:05
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Джерело:

24 канал

12 грудня українська армія святкує День Сухопутних військ! У такий непростий час, як зараз саме Сухопутні війська беруть найбільшу участь в обороні нашої держави від країни-агресора Росії. Привітайте усіх знайомих, близьких, друзів чи колег зі святом.

Редакція Lifestyle 24 з великою повагою висловлює привітання усім представникам Сухопутних військ України. Ми дякуємо вам за ту відвагу, яку ви проявляєте щодня, щоб захистити нас і нашу країну. Також цей святковий і особливий день ми хочемо подякувати й тим воїнам, котрі героїчно загинули на полі бою, вічна вам пам'ять!

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Картинки-привітання з Днем Сухопутних військ Збройних Сил України


З Днем Сухопутних військ Збройних Сил України 2021 


День Сухопутних військ Збройних Сил України-2021: картинки-привітання


Привітання з Днем Сухопутних військ Збройних Сил України-2021


Вітаю з Днем Сухопутних військ Збройних Сил України-2021


Листівки з Днем Сухопутних військ Збройних Сил України 2021


З Днем Сухопутних військ Збройних Сил України 2021: привітання у листівках

Автор: Андріана Будиш