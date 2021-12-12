День Сухопутних військ Збройних Сил України: радісні вітання у картинках

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12 грудня українська армія святкує День Сухопутних військ! У такий непростий час, як зараз саме Сухопутні війська беруть найбільшу участь в обороні нашої держави від країни-агресора Росії. Привітайте усіх знайомих, близьких, друзів чи колег зі святом.