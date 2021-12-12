Редакція Lifestyle 24 з великою повагою висловлює привітання усім представникам Сухопутних військ України. Ми дякуємо вам за ту відвагу, яку ви проявляєте щодня, щоб захистити нас і нашу країну. Також цей святковий і особливий день ми хочемо подякувати й тим воїнам, котрі героїчно загинули на полі бою, вічна вам пам'ять!

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Картинки-привітання з Днем Сухопутних військ Збройних Сил України



З Днем Сухопутних військ Збройних Сил України 2021



День Сухопутних військ Збройних Сил України-2021: картинки-привітання



Привітання з Днем Сухопутних військ Збройних Сил України-2021



Вітаю з Днем Сухопутних військ Збройних Сил України-2021



Листівки з Днем Сухопутних військ Збройних Сил України 2021