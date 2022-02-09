Нехай робота буде у задоволення: красиві картинки-привітання з Міжнародним днем стоматолога

9 лютого 2022 , 07:03
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9 лютого у світі відзначають Міжнародний день стоматолога. Відзначення свята пов'язують з християнською мученицею Аполлонією, яку вшановують 9 лютого.

Традиційно у свято відбуваються різні конференції та лекції стосовно правильного догляду за порожниною рота, технологій лікування зубів тощо. Привітайте рідних, друзів чи колег й надішліть їм веселу листівку з професійним святом.

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Картинки-привітання з Міжнародним днем стоматолога-2022


День стоматолога-2022: картинки-привітання


Картинки з Днем стоматолога 


Привітання з Днем стоматолога 2022​


Вітаю з Днем стоматолога 2022


З Днем стоматолога 2022!


Листівки з Днем стоматолога 2022​


Міжнародний день стоматолога святкують 9 лютого 

Автор: Андріана Будиш