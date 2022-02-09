Традиційно у свято відбуваються різні конференції та лекції стосовно правильного догляду за порожниною рота, технологій лікування зубів тощо. Привітайте рідних, друзів чи колег й надішліть їм веселу листівку з професійним святом.

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Картинки-привітання з Міжнародним днем стоматолога-2022



День стоматолога-2022: картинки-привітання



Картинки з Днем стоматолога



Привітання з Днем стоматолога 2022​



Вітаю з Днем стоматолога 2022



З Днем стоматолога 2022!



Листівки з Днем стоматолога 2022​