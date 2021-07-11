Солодке і смачне свято: картинки-привітання з Днем шоколаду 2021

11 липня 2021 , 07:17
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Джерело:

24 канал

Улюблене свято усіх ласунів – День шоколаду у світі святкують 11 липня. У цей день часто проводять різноманітні ярмарки, майстер-класи з виготовлення шоколадних смаколиків і навіть цілі фестивалі, присвячені шоколаду! Привітайте близьких людей і знайомих з Днем шоколаду "смачними" і красивими картинками-привітаннями.

Свято шоколаду заснували 26 років тому у Франції. Однак, ця "солодка" ініціатива французів так сильно полюбилась мешканцям інших країн, що День шоколаду швидко набрав всесвітнього масштабу.

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День шоколаду 2021: картинки-привітання


День шоколаду 2021: картинки-привітання


Картинки з Днем шоколаду українською


День шоколаду 2021 в Україні святкують 11 липня


Привітання з Днем шоколаду 2021​ українською


З Днем шоколаду 2021!


Вітаю з Днем шоколаду!

Автор: Квітослава Туз