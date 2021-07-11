Свято шоколаду заснували 26 років тому у Франції. Однак, ця "солодка" ініціатива французів так сильно полюбилась мешканцям інших країн, що День шоколаду швидко набрав всесвітнього масштабу.
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День шоколаду 2021: картинки-привітання
День шоколаду 2021: картинки-привітання
Картинки з Днем шоколаду українською
День шоколаду 2021 в Україні святкують 11 липня
Привітання з Днем шоколаду 2021 українською
З Днем шоколаду 2021!
Вітаю з Днем шоколаду!