Свято шоколаду заснували 26 років тому у Франції. Однак, ця "солодка" ініціатива французів так сильно полюбилась мешканцям інших країн, що День шоколаду швидко набрав всесвітнього масштабу.

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День шоколаду 2021: картинки-привітання

День шоколаду 2021 картинки привітання
День шоколаду 2021: картинки-привітання

Картинки з Днем шоколаду українською
Картинки з Днем шоколаду українською

День шоколаду 2021 в Україні дата
День шоколаду 2021 в Україні святкують 11 липня

Привітання з Днем шоколаду 2021
Привітання з Днем шоколаду 2021​ українською

З Днем шоколаду 2021
З Днем шоколаду 2021!

Вітаю з Днем шоколаду 2021
Вітаю з Днем шоколаду!