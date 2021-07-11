Улюблене свято усіх ласунів – День шоколаду у світі святкують 11 липня. У цей день часто проводять різноманітні ярмарки, майстер-класи з виготовлення шоколадних смаколиків і навіть цілі фестивалі, присвячені шоколаду! Привітайте близьких людей і знайомих з Днем шоколаду "смачними" і красивими картинками-привітаннями.