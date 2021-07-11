Праздник шоколада основали 26 лет назад во Франции. Однако, эта "сладкая" инициатива французов так сильно полюбилась жителям других стран, что День шоколада быстро набрал всемирного масштаба.

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День шоколада 2021: картинки-поздравления

День шоколаду 2021 картинки привітання
День шоколада 2021: картинки-поздравления

Картинки з Днем шоколаду українськоюКартинки с Днем шоколада

День шоколаду 2021 в Україні дата
День шоколада 2021 в Украине празднуют 11 июля

Привітання з Днем шоколаду 2021Картинки с Днем шоколада 2021

З Днем шоколаду 2021
С Днем шоколада 2021!

Вітаю з Днем шоколаду 2021Поздравляю с Днем шоколада!