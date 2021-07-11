Любимый праздник всех сладкоежек – День шоколада в мире празднуют 11 июля. В этот день часто проводят разнообразные ярмарки, мастер-классы по изготовлению шоколадных вкусностей и даже целые фестивали, посвященные шоколаду! Поздравьте близких людей и знакомых с Днем шоколада "вкусными" и красивыми картинками-поздравлениями.