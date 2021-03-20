Картинки до Дня щастя: особливі привітання зі святом

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Джерело:

24 канал

Кожного року 20 березня у цілому світі відзначається Міжнародний день щастя. Це свято створене для того, аби щоразу нагадувати нам, що бути щасливим – це найбільший дар у житті.

Коли ми відчуваємо щастя, то нам здається, що життя навколо нас вирує різноманітними барвами. У липні 2012 року Генеральна Асамблея ООН постановила визнати 20 березня Міжнародним днем щастя. Вперше свято відбулося 2013 року і тепер стало головною щорічною подією. Вітаємо вас з цим радісним днем й нехай щастя супроводжує вас усюди й ніколи не залишає!

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Картинки-привітання з Днем щастя


Міжнародний день щастя: картинки


Міжнародний день щастя 2021


Картинки з Днем щастя 2021


День щастя: привітання


День щастя святкують 20 березня


День щастя: картинки українською


З Днем щастя!


Міжнародний день щастя: листівки