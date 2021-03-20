Картинки до Дня щастя: особливі привітання зі святом

Джерело:24 канал
Кожного року 20 березня у цілому світі відзначається Міжнародний день щастя. Це свято створене для того, аби щоразу нагадувати нам, що бути щасливим – це найбільший дар у житті.
Коли ми відчуваємо щастя, то нам здається, що життя навколо нас вирує різноманітними барвами. У липні 2012 року Генеральна Асамблея ООН постановила визнати 20 березня Міжнародним днем щастя. Вперше свято відбулося 2013 року і тепер стало головною щорічною подією. Вітаємо вас з цим радісним днем й нехай щастя супроводжує вас усюди й ніколи не залишає!
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Міжнародний день щастя: картинки
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День щастя: привітання
День щастя святкують 20 березня
День щастя: картинки українською
З Днем щастя!
Міжнародний день щастя: листівки