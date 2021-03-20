Кожного року 20 березня у цілому світі відзначається Міжнародний день щастя. Це свято створене для того, аби щоразу нагадувати нам, що бути щасливим – це найбільший дар у житті.

Коли ми відчуваємо щастя, то нам здається, що життя навколо нас вирує різноманітними барвами. У липні 2012 року Генеральна Асамблея ООН постановила визнати 20 березня Міжнародним днем щастя. Вперше свято відбулося 2013 року і тепер стало головною щорічною подією. Вітаємо вас з цим радісним днем й нехай щастя супроводжує вас усюди й ніколи не залишає! До речі День щастя: 10 простих речей, які щоденно приносять радість Картинки-привітання з Днем щастя

Міжнародний день щастя: картинки

Міжнародний день щастя 2021

Картинки з Днем щастя 2021

День щастя: привітання

День щастя святкують 20 березня

День щастя: картинки українською

З Днем щастя!

Міжнародний день щастя: листівки